台湾货币市场：跨季短率仍承压，FOMC决议恐将影响央行月底利率决策

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 月内短率大致持平上日，跨季则仍承压 * 关注FOMC决议恐影响央行月底利率决策 * 元大金为收购大众银明起发行免保短票 * 短票利率及RP利率持稳区间、几无变化 记者 詹静宜 路透台北3月16日 - 台湾银行间月内短率周三持稳低位，跨季短率则仍承压。资金调度人员表示，今日银 行间月内短钱充裕，跨季资金流动性依旧略显不足，仅有两家大型银行以0.38-0.39%利率与票券商承作跨季拆 款，但交投并不热络，市场转趋关注稍晚出炉的FOMC会议结果恐将影响月底央行利率决策。 他们指出，今日有家大型银行加入跨季拆款行列，而有意提供跨季拆款资金的银行大多考虑下周起再开放 承作两周拆款直接跨到4月6日，尽量避开落点旬底4月1日，至于近日银行间超额准备已转为正数，或因央行冲 销银行间隔夜拆款过剩资金态度并不积极有关。 〞(等央行代收)排队的人龙已经很少，有排的也不收，老大还是想松一点。〞一位大型银行交易员说。 另有家票券商提及，元大金控近期因应大众银行收购将发行免保短票，票券商间资金需求增温，不过现在 月内短钱仍旧宽松，对资金调度影响有限，短率有望持稳既有区间，静候FOMC利率决策揭晓。 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在3月15-16日召开货币政策会议，并将于16日宣布利率决议，美联储主 席叶伦也将于会后举行记者会。 台湾元大金控 相关集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于周四起三天发行月内、跨月天 期不依的免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百 分之百的股权，总金额达565.5亿台币。 本地时间13:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.813 32.918 台湾加权股价指数<.TWII 8,699.14 8,611.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.200-0.350% **周四、五发票量增温** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量持平偏少，交投以跨月短票为主，成交利率持平上日区间， 而周四、五发票量将明显增温，后续留意短票需求提高后的资金情势变化。 〞今日资金缺口很小，一开门就平了。〞一位大型票券公司交易员说。 至于元大金控近日发行免保短票，票券商间或多或少参与，将有助于短线发票量增温带动资金需求略增， 惟已有大型银行开放承作跨季拆款及短票资金调度，推估跨季短票利率暂维持既有区间整理。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，月内利率则成交在0.35-0.36%， 大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37%，前日0.364%； 上日区间在0.35-0.39%，前日在0.30-0.39%；上日成交量59.62亿台币，前日在68.65亿台币。上日60天短票 平均成交利率为0.371%，区间落在0.30-0.45%，成交量达75.44亿台币，金额略大于30天短票。 台湾央行周三共发行4,876.5亿台币定存单，与今日到期金额4,877亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台 币。周四存单到期1,544.2亿台币、周五则为5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为340亿台币，累积超额准备252亿台币、加计前期1%的超 额准备为1,700亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信及寿险端资金大致持平，资金仅是小额进出，成交多以 到期续作为主，RP利率维持在既有区间不变。 他们指出，周五JPMorgan Chase将发行2.2亿美元债券，目前市场并未感受到交割紧缩因子，目前投信端 仍有资金去化需求，明日则要留意一下投信端是否被解钱支应周五的国际板债券交割。 〞今天市场还蛮安静的。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0. 42-0.44%，以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%； 公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 黄凯)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。