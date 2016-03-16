台湾货币市场：跨季短率仍承压，FOMC决议恐将影响央行月底利率决策

* 月内短率大致持平上日，跨季则仍承压 * 关注FOMC决议恐影响央行月底利率决策 * 元大金为收购大众银明起发行免保短票 * 短票利率及RP利率持稳区间、几无变化 记者 詹静宜 路透台北3月16日 - 台湾银行间月内短率周三持稳低位，跨季短率则仍承压。资金调度人员表示，今日银 行间月内短钱充裕，跨季资金流动性依旧略显不足，仅有两家大型银行以0.38-0.39%利率与票券商承作跨季拆 款，但交投并不热络，市场转趋关注稍晚出炉的FOMC会议结果恐将影响月底央行利率决策。 他们指出，今日有家大型银行加入跨季拆款行列，而有意提供跨季拆款资金的银行大多考虑下周起再开放 承作两周拆款直接跨到4月6日，尽量避开落点旬底4月1日，至于近日银行间超额准备已转为正数，或因央行冲 销银行间隔夜拆款过剩资金态度并不积极有关。 〞(等央行代收)排队的人龙已经很少，有排的也不收，老大还是想松一点。〞一位大型银行交易员说。 另有家票券商提及，元大金控近期因应大众银行收购将发行免保短票，票券商间资金需求增温，不过现在 月内短钱仍旧宽松，对资金调度影响有限，短率有望持稳既有区间，静候FOMC利率决策揭晓。 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在3月15-16日召开货币政策会议，并将于16日宣布利率决议，美联储主 席叶伦也将于会后举行记者会。 台湾元大金控 相关集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于周四起三天发行月内、跨月天 期不依的免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百 分之百的股权，总金额达565.5亿台币。 本地时间13:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.813 32.918 台湾加权股价指数<.TWII 8,699.14 8,611.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.200-0.350% **周四、五发票量增温** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量持平偏少，交投以跨月短票为主，成交利率持平上日区间， 而周四、五发票量将明显增温，后续留意短票需求提高后的资金情势变化。 〞今日资金缺口很小，一开门就平了。〞一位大型票券公司交易员说。 至于元大金控近日发行免保短票，票券商间或多或少参与，将有助于短线发票量增温带动资金需求略增， 惟已有大型银行开放承作跨季拆款及短票资金调度，推估跨季短票利率暂维持既有区间整理。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，月内利率则成交在0.35-0.36%， 大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37%，前日0.364%； 上日区间在0.35-0.39%，前日在0.30-0.39%；上日成交量59.62亿台币，前日在68.65亿台币。上日60天短票 平均成交利率为0.371%，区间落在0.30-0.45%，成交量达75.44亿台币，金额略大于30天短票。 台湾央行周三共发行4,876.5亿台币定存单，与今日到期金额4,877亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台 币。周四存单到期1,544.2亿台币、周五则为5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为340亿台币，累积超额准备252亿台币、加计前期1%的超 额准备为1,700亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信及寿险端资金大致持平，资金仅是小额进出，成交多以 到期续作为主，RP利率维持在既有区间不变。 他们指出，周五JPMorgan Chase将发行2.2亿美元债券，目前市场并未感受到交割紧缩因子，目前投信端 仍有资金去化需求，明日则要留意一下投信端是否被解钱支应周五的国际板债券交割。 〞今天市场还蛮安静的。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0. 42-0.44%，以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%； 公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 黄凯)