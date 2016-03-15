路透伦敦3月15日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周升至1.1200略上方后，开始跌向200日移动均线切入位1.1050。需要守住这一水准，才有希望升向1.1380和2月高位。若跌穿1.1030，则下看1.0800，若连续跌破，则下一道目标位1.0600.

美元/日圆：仍在111.00的支撑位和114.90的阻力位之间波动，需要突破这个区间，才能判断下一步走势。目前仍偏于跌向106.00，阻力位114.80仍很稳固。115.00上方仍是短期基准目标。

英镑/美元：上周反弹至1.4440后，英镑继续回落，这意味着短期可能跌向1.4220区域。目前仍高过这一水准以及上周低位1.4120，后市英镑仍有望进一步升向1.4600区域。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1109 1.1104 +0.05 +2.29 1.0860

美元/日圆 113.05 113.81 -0.67 -6.03 120.30

欧元/日圆 125.59 126.35 -0.60 -3.74 130.47

美元/瑞郎 0.9862 0.9871 -0.09 -1.56 1.0018

英镑/美元 1.4227 1.4300 -0.51 -3.47 1.4738

美元/加元 1.3341 1.3258 +0.63 -3.60 1.3839

美元/离岸人民币 6.5040 6.4926 +0.18 -0.97 6.5680

澳元/美元 0.7471 0.7513 -0.56 +2.69 0.7275

新西兰元/美元 0.6651 0.6670 -0.28 -2.55 0.6825

欧元/瑞郎 1.0958 1.0957 +0.01 +0.66 1.0886

欧元/英镑 0.7806 0.7761 +0.58 +5.96 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2587 9.2630 -0.05 +0.96 9.1705

美元/挪威克朗 8.4997 8.4688 +0.36 -3.85 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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