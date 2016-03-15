更新版 1-日本个股：丰田汽车接近同意将基本月薪调升1,500日圆

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
丰田汽车将在周三宣布与工会达成的最终协议。
每月1,500日圆的薪资增幅要远远低于一年前达成的4,000日圆增幅。
日本企业在春季普遍展开薪资谈判，丰田汽车被视作风向标。
较小的加薪幅度将令安倍政府刺激需求和对抗通缩的努力受挫。安倍希望能通过提高薪资和企业投资来推动经济良性增长，因此年度加薪谈判被视为决定安倍计划能否成功的关键因素。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 艾茂林/孙茉莉)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)