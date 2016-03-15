更新版 1-日本个股：丰田汽车接近同意将基本月薪调升1,500日圆

丰田汽车将在周三宣布与工会达成的最终协议。

较小的加薪幅度将令安倍政府刺激需求和对抗通缩的努力受挫。安倍希望能通过提高薪资和企业投资来推动经济良性增长，因此年度加薪谈判被视为决定安倍计划能否成功的关键因素。（完）