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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 17:05 BJT

更新版 1-日本个股：丰田汽车接近同意将基本月薪调升1,500日圆

丰田汽车将在周三宣布与工会达成的最终协议。

每月1,500日圆的薪资增幅要远远低于一年前达成的4,000日圆增幅。

日本企业在春季普遍展开薪资谈判，丰田汽车被视作风向标。

较小的加薪幅度将令安倍政府刺激需求和对抗通缩的努力受挫。安倍希望能通过提高薪资和企业投资来推动经济良性增长，因此年度加薪谈判被视为决定安倍计划能否成功的关键因素。（完）

(编译 王洋/高琦 审校 艾茂林/孙茉莉)

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