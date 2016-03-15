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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 16:50 BJT

《汇市简讯》英国脱欧疑虑累及英镑/美元

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* 英国退欧疑虑影响英镑/美元在欧洲市场盘初的表现，英镑跌向1.4220

* 脱欧公投备受关注

* (上周五所及低点)1.4255是目前的阻力位，下道阻力位为1.43

* (继欧央行降息和扩大QE政策后所及低点)1.4118是空头目标之一(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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