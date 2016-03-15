欧元债市：欧元区公债涨势暂歇，投资者等待美联储会议释出的讯息

美联储周三料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。

分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两至三次。

德国10年期公债收益率 涨1个基点至0.29%，周一最低触及0.237%。

“美联储会议至关重要，因为...有可能会发布立场强硬的声明，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称，“投资者将等待声明及点阵图(dot plot)结果，在此之前料不会建立新部位。”

其他欧债收益率亦上涨1-4个基点。(完)

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