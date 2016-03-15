欧元债市：欧元区公债涨势暂歇，投资者等待美联储会议释出的讯息

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
美联储周三料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。
分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两至三次。
德国10年期公债收益率 涨1个基点至0.29%，周一最低触及0.237%。
“美联储会议至关重要，因为...有可能会发布立场强硬的声明，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称，“投资者将等待声明及点阵图(dot plot)结果，在此之前料不会建立新部位。”
其他欧债收益率亦上涨1-4个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/李爽)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江