重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.80%，需求尚可定位略低于二级

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
* 招标品种：财政部七年固息国债
* 期限及招标金额：200亿元
* 招标时间: 周三(16日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.78%-2.84%
* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月15日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来现券走势变化不大，受投标考核支撑，国债需求尚可。另外，从上午国开行四期债招标情况看，一级情况稳中向好，明日新债定位有望略低于二级，利率预测均值落在2.80%附近。
华北一银行交易员表示，上午国开行五年和七年期增发债需求不错，加之国债有投标考核支撑，如果届时现券不发生大的波动，明日七年国债利率低于二级的可能性较大。
国开行上午招标增发的一至七年四期债，基本接近市场预期。其中五年和七年期投标倍数为4.15倍和5.47倍，高于一年和三年品种。
中债国债到期收益率曲线 显示，七年最新值为2.8415%。二级市场上，剩余期限约6.61年的国债150026最新成交 在2.84%，报价 为2.85%/2.82%。
明日招标新债为财政部今年第六期记账式国债。具体要求招标时间为3月16日上午10:35-11:35，采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%；3月17日开始计息，招标结束至3月17日进行分销，3月21日起上市交易。
投标标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。