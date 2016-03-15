重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.80%，需求尚可定位略低于二级

* 招标品种：财政部七年固息国债

* 期限及招标金额：200亿元

* 招标时间: 周三(16日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.78%-2.84%

* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月15日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来现券走势变化不大，受投标考核支撑，国债需求尚可。另外，从上午国开行四期债招标情况看，一级情况稳中向好，明日新债定位有望略低于二级，利率预测均值落在2.80%附近。

华北一银行交易员表示，上午国开行五年和七年期增发债需求不错，加之国债有投标考核支撑，如果届时现券不发生大的波动，明日七年国债利率低于二级的可能性较大。

国开行上午招标增发的一至七年四期债，基本接近市场预期。其中五年和七年期投标倍数为4.15倍和5.47倍，高于一年和三年品种。

中债国债到期收益率曲线 显示，七年最新值为2.8415%。二级市场上，剩余期限约6.61年的国债150026最新成交 在2.84%，报价 为2.85%/2.82%。

明日招标新债为财政部今年第六期记账式国债。具体要求招标时间为3月16日上午10:35-11:35，采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%；3月17日开始计息，招标结束至3月17日进行分销，3月21日起上市交易。