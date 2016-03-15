企业并购：台湾金管会同意元大金旗下银行收购韩国Hanshin Savings银行

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透台北3月15日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布，同意台湾证券龙头金控--元大金控 旗下银行向韩国主管机关申请以1,351.02亿韩元收购韩国Hanshin Savings Bank 100%股权，成为该行在韩国的子行。
金管会新闻稿并指出，目前台湾银行业于韩国尚无设立分支机构，本案将为台银在韩国设立子行的首例。
元大银行目前在国外分支机构计有香港代表人办事处、缅甸仰光代表人办事处及菲律宾东洋储蓄银行等三处，该行为配合金控海外布局，且元大金控旗下元大证券已投资韩国元大证券株式会社，此收购主要为整合集团资源。
今年初元大银行召开临时董事会，通过以1,351.02亿韩元(约合37.69亿台币)的价格，并购韩国Hanshin Savings Bank全数股权。(完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)