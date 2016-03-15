企业并购：台湾金管会同意元大金旗下银行收购韩国Hanshin Savings银行

路透台北3月15日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布，同意台湾证券龙头金控--元大金控 旗下银行向韩国主管机关申请以1,351.02亿韩元收购韩国Hanshin Savings Bank 100%股权，成为该行在韩国的子行。

金管会新闻稿并指出，目前台湾银行业于韩国尚无设立分支机构，本案将为台银在韩国设立子行的首例。

元大银行目前在国外分支机构计有香港代表人办事处、缅甸仰光代表人办事处及菲律宾东洋储蓄银行等三处，该行为配合金控海外布局，且元大金控旗下元大证券已投资韩国元大证券株式会社，此收购主要为整合集团资源。

今年初元大银行召开临时董事会，通过以1,351.02亿韩元(约合37.69亿台币)的价格，并购韩国Hanshin Savings Bank全数股权。(完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)