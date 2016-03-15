亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.3%，受累于油价走软及日圆走强

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
指标期胶稍早一度跌至166.6日圆，为3月4日以来最低。
“橡胶价格受到油价下滑和日圆走强的拖累，但交投清淡，投资者都在等主要央行的政策决定，”Nissan Securities研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa说。
原油价格周二下跌逾0.5美元，延续上日的跌势，因市场担心在供给持续过剩的状况下，长达六周的油价回升势头可能已接近尾声。
美元周二在亚洲市场小幅走低，日圆有所上扬，因日本央行为期两日的政策会议结果是维持政策不变，一如预期。
日本央行周二维持货币政策不变，准备用更多时间观察1月采取的负利率政策对经济的影响。日本央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，一如预期。该行还维持对金融机构在央行的部分准备金收取0.1%的利率不变。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二开始为期两天的政策会议。预计其不会加息，并有可能明确只要美国的通胀率和就业持续坚挺，加息就仍在其日程之上，尽管存在对全球经济的担忧。
“TOCOM市场似乎没有明确的方向，但指标期胶短期内预计会测试164.5-164.6日圆，这是2月低点144.5日圆和3月高位184.6日圆的中间点。”
上海期交所5月期胶 下跌380元人民币，收在每吨11,805元(1,703.26美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤121.2美分，下跌2.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/张荻)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)