亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2.3%，受累于油价走软及日圆走强

指标期胶稍早一度跌至166.6日圆，为3月4日以来最低。

“橡胶价格受到油价下滑和日圆走强的拖累，但交投清淡，投资者都在等主要央行的政策决定，”Nissan Securities研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa说。

原油价格周二下跌逾0.5美元，延续上日的跌势，因市场担心在供给持续过剩的状况下，长达六周的油价回升势头可能已接近尾声。

美元周二在亚洲市场小幅走低，日圆有所上扬，因日本央行为期两日的政策会议结果是维持政策不变，一如预期。

日本央行周二维持货币政策不变，准备用更多时间观察1月采取的负利率政策对经济的影响。日本央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，一如预期。该行还维持对金融机构在央行的部分准备金收取0.1%的利率不变。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二开始为期两天的政策会议。预计其不会加息，并有可能明确只要美国的通胀率和就业持续坚挺，加息就仍在其日程之上，尽管存在对全球经济的担忧。

“TOCOM市场似乎没有明确的方向，但指标期胶短期内预计会测试164.5-164.6日圆，这是2月低点144.5日圆和3月高位184.6日圆的中间点。”

上海期交所5月期胶 下跌380元人民币，收在每吨11,805元(1,703.26美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月期胶 最新报每公斤121.2美分，下跌2.9美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/张荻)