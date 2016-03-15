《全球汇市》日圆上涨，因日本央行对进一步降息持中性立场

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
“从这一角度看，我们认为仍应有一些美元低接买盘，例如兑瑞郎等。”
欧元兑美元 小涨至1.1112，较上周所及一个月高位1.1218低0.01美元。
美元指数 下跌约0.1%至96.53，不过仍高于上周五所及一个月低位95.938。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1094 1.1104 -0.09 +2.15 1.0860
美元/日圆 113.06 113.81 -0.66 -6.02 120.30
欧元/日圆 125.43 126.35 -0.73 -3.86 130.47
美元/瑞郎 0.9875 0.9871 +0.04 -1.43 1.0018
英镑/美元 1.4166 1.4300 -0.94 -3.88 1.4738
美元/加元 1.3378 1.3258 +0.91 -3.33 1.3839
美元/离岸人民币 6.5068 6.4926 +0.22 -0.93 6.5680
澳元/美元 0.7465 0.7513 -0.64 +2.61 0.7275
新西兰元/美元 0.6653 0.6670 -0.25 -2.52 0.6825
欧元/瑞郎 1.0957 1.0957 +0.00 +0.65 1.0886
欧元/英镑 0.7829 0.7761 +0.88 +6.27 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2547 9.2630 -0.09 +0.92 9.1705
美元/挪威克朗 8.5165 8.4688 +0.56 -3.66 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/孙茉莉/艾茂林/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/张荻/李爽)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)