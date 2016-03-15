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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 17:52 BJT

《全球汇市》日圆上涨，因日本央行对进一步降息持中性立场

“从这一角度看，我们认为仍应有一些美元低接买盘，例如兑瑞郎等。”

欧元兑美元 小涨至1.1112，较上周所及一个月高位1.1218低0.01美元。

美元指数 下跌约0.1%至96.53，不过仍高于上周五所及一个月低位95.938。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1094 1.1104 -0.09 +2.15 1.0860

美元/日圆 113.06 113.81 -0.66 -6.02 120.30

欧元/日圆 125.43 126.35 -0.73 -3.86 130.47

美元/瑞郎 0.9875 0.9871 +0.04 -1.43 1.0018

英镑/美元 1.4166 1.4300 -0.94 -3.88 1.4738

美元/加元 1.3378 1.3258 +0.91 -3.33 1.3839

美元/离岸人民币 6.5068 6.4926 +0.22 -0.93 6.5680

澳元/美元 0.7465 0.7513 -0.64 +2.61 0.7275

新西兰元/美元 0.6653 0.6670 -0.25 -2.52 0.6825

欧元/瑞郎 1.0957 1.0957 +0.00 +0.65 1.0886

欧元/英镑 0.7829 0.7761 +0.88 +6.27 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2547 9.2630 -0.09 +0.92 9.1705

美元/挪威克朗 8.5165 8.4688 +0.56 -3.66 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/孙茉莉/艾茂林/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/张荻/李爽)

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