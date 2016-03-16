重温稿-台湾货币市场：短率依旧持稳，月底降息预期升高抑制跨季拆款需求

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 短率持稳既有区间 * 跨季资金需求疲软 * 短票及RP利率持稳 记者 詹静宜 路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资金调度人员表示，尽管已有家大型银行率先开 放跨季拆款资金供给，但需求疲软，显然资金需求方等待较短天期、较低价格的跨季拆款，且市场对央行月底 降息的预期升高，部分跨季资金需求递延到央行理监事会后再行调度，节省资金调度成本。 他们指出，银行间受限于季底财报风险适足率(BIS)计算，对跨季资金调度较显保守，目前只有一家大行 持续开放承作跨季拆款，预估下周才会有较多银行会加入提供跨季拆款资金行列，但考量下周四央行将召开理 监事会及4月初清明长假因素，或在央行利率决策变数厘清后，跨季拆款需求才会明显放大。 〞大家对央行降息有深切的期望，在等理监会后再出来拆跨月。〞一位大型银行交易员说。 另有家票券商提及，今日一家大型银行持续以0.38%的利率与票券商承作跨季拆款，原先规画承作三周拆 款但卡在4月初长假，因此交易延长到4月6-7日，虽不愿意拉长交易天数，毕竟月初短率又将回复先前低位， 但为避开季底紧缩因素只能无奈接受。 此外，有位资深货币市场人士表示，上日银行间隔夜拆款利率区间高位落在0.290%，该笔成交金额很小， 除了那笔外，银行间隔夜拆款利率高位仍在0.26%，大致同于上日、变化不大。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.918 32.870 台湾加权股价指数<.TWII 8,611.18 8,747.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.290% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.350% -- **发票量偏少** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量仍旧偏少，成交以到期续作为主，且因资金缺口小，选择跨 月短票优先成交，而因季底资金紧缩因子仍在，跨月短票交投略有承压，成交利率区间低位缓慢垫高。 他们表示，下半周发票量才会明显增温，规划持续增加跨月短票成交比重，目前月内短票交投逐渐降温， 改以月内拆款资金因应，尽量避开季底紧缩效应的影响。 〞这几天几乎不做月内。〞一位大型票券公司交易员说。 另有位银行资调人士提及，市场对于跨季资金操作较显保守，跨季资金流动性风险仍在，因此今日跨季短 票利率开高在0.40%，仍有票券商愿意成交。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，月内利率则成交在0.35-0.36%， 大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.364%，前日0.366%； 上日区间在0.30-0.39%，前日在0.35-0.38%；上日成交量68.65亿台币，前日在34.6亿台币。 台湾央行周二共发行1,834.05亿台币定存单，与今日到期金额1,823.80亿台币相较，存单发行余额增10.2 5亿台币。 本周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，本周余日分别为：周三4,877.0亿台币、周四1,544.2亿台币、周 五5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为316亿台币，累积超额准备222亿台币、加计前期1%的超额准备 为1,670亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，由于近期并未有新券发行及台债交投疲弱，券商间资金缺口小， 资金调度相当顺畅，RP利率依旧持在原有区间不变。 他们指出，目前月内短钱虽多，但季底紧缩因子仍在，且资金情势也未过于偏滥，本周料RP利率持于现有 区间整理，静待央行下周再祭出降息宽松因子后，RP利率才有机会藉机顺势往下调降。 〞没有理由再往下，就等央行再打一剂强心针，再往下。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0. 42-0.44%，以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 黄凯)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。