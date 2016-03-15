日本个股：东芝将取消筹办贷款计划，冀望出售医疗部门所得--消息

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透东京3月15日 - 多名知情消息人士周二表示，东芝 料将取消增办贷款集资约18亿美元的计划，因为东芝准备出售医疗部门的案子，应能暂时提供公司足够资金。
本月稍早时，多名消息人士指出，东芝争取由三井住友银行、瑞穗银行和三井住友信托银行提供大约2,000亿日圆(17.6亿美元)贷款。
东芝上周表示，已给予佳能 收购旗下医疗部门的独家谈判权，一名了解谈判的消息人士称，佳能出价超过60亿美元。 (完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)