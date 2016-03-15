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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 17:52 BJT

日本个股：东芝将取消筹办贷款计划，冀望出售医疗部门所得--消息

路透东京3月15日 - 多名知情消息人士周二表示，东芝 料将取消增办贷款集资约18亿美元的计划，因为东芝准备出售医疗部门的案子，应能暂时提供公司足够资金。

本月稍早时，多名消息人士指出，东芝争取由三井住友银行、瑞穗银行和三井住友信托银行提供大约2,000亿日圆(17.6亿美元)贷款。

东芝上周表示，已给予佳能 收购旗下医疗部门的独家谈判权，一名了解谈判的消息人士称，佳能出价超过60亿美元。 (完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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