路透基点：四家银行为富地中国投资有限公司推出2.4亿美元贷款

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透香港3月15日 - 消息人士称，四家银行为富地中国投资有限公司 (Fortune Oil PRC Holdings Ltd)推出2.4亿美元三年期定期贷款。 这四家银行是东亚银行、中信银行国际、摩根士丹利和元大商业银行 ，它们担任牵头行兼簿记行。摩根士丹利担任全球协调人。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，平均期 限2.65年。 如果承贷3,000万美元及以上，银行可获得最高综合收益318.39个基 点，以及牵头行的头衔，其中先付费用为115个基点；如果承贷2,000-2,9 00万美元，银行可获得312.73个基点的综合收益，以及主办行的头衔，其 中费用为100个基点；如果承贷1,500-1,900万美元，银行将获得307.07个 基点的总收益和安排行的头衔，费用为85个基点。 借款人的母公司--富地石油提供担保。 贷款将用于2013年10月签署的3亿美元三年期子弹式贷款的再融资以 及运营资本。 借款人安排银行3月22日和23日分别在广州和珠海现场参观。承贷截 止日期为4月15日。摩根士丹利在2013年贷款中担任牵头行兼簿记行，该 行把贷款全部分销出去。当时伦敦上市公司富地石油是上次贷款的借款人 ，利率为按指标加码275个基点，最高综合收益为313.3个基点，费用为11 5个基点。2015年3月，由富地石油多名董事以及维多集团组成的财团，完 成富有石油私有化，从伦敦证交所退市。 富地石油总部设在香港，主要在中国投资和经营石油及天然气基础设 施项目。First Level Holdings Ltd和维多集团皆名列该公司的最大间接 股东。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)