路透基点：四家银行为富地中国投资有限公司推出2.4亿美元贷款

路透香港3月15日 - 消息人士称，四家银行为富地中国投资有限公司 (Fortune Oil PRC Holdings Ltd)推出2.4亿美元三年期定期贷款。 这四家银行是东亚银行、中信银行国际、摩根士丹利和元大商业银行 ，它们担任牵头行兼簿记行。摩根士丹利担任全球协调人。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，平均期 限2.65年。 如果承贷3,000万美元及以上，银行可获得最高综合收益318.39个基 点，以及牵头行的头衔，其中先付费用为115个基点；如果承贷2,000-2,9 00万美元，银行可获得312.73个基点的综合收益，以及主办行的头衔，其 中费用为100个基点；如果承贷1,500-1,900万美元，银行将获得307.07个 基点的总收益和安排行的头衔，费用为85个基点。 借款人的母公司--富地石油提供担保。 贷款将用于2013年10月签署的3亿美元三年期子弹式贷款的再融资以 及运营资本。 借款人安排银行3月22日和23日分别在广州和珠海现场参观。承贷截 止日期为4月15日。摩根士丹利在2013年贷款中担任牵头行兼簿记行，该 行把贷款全部分销出去。当时伦敦上市公司富地石油是上次贷款的借款人 ，利率为按指标加码275个基点，最高综合收益为313.3个基点，费用为11 5个基点。2015年3月，由富地石油多名董事以及维多集团组成的财团，完 成富有石油私有化，从伦敦证交所退市。 富地石油总部设在香港，主要在中国投资和经营石油及天然气基础设 施项目。First Level Holdings Ltd和维多集团皆名列该公司的最大间接 股东。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)