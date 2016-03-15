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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 18:26 BJT

《汇市简讯》油价下滑助推美元/加元升向1.34

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* 油价下滑助推美元/加元升向1.3400加元(1.3398为3月10日所及高点)

* 美国原油期货接近每桶36美元，上周五高点为39美元

* 美元/加元上周五跌至四个月低点1.3168，当时油价上涨

* 若美联储周三声明相对强硬，美元/加元有机会进一步上涨

* 1.3317则是目前的支撑水准，1.3255为周一纽约尾盘所及低点。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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