台湾金融：金管会放宽寿险业海外不动产总额上限，最快两周后即可实施

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透台北3月15日 - 台湾金管会周二公布最新保险业办理国外投资管理办法部分条文修正草案，其中放宽保险业投资国外及大陆地区不动产总额上限由此前预告占业主权益的30%提高到40%，预计最快两周后即可实施。
金管会并指出，保险业投资国外及大陆地区不动产金额上限除了提高业主权益占比外，也辅以保险业风险适足率(RBC)200%、250%及300%的差异化管理，分别可占其资金的1%、2.5%及3%。
“目前保险业RBC多数落在250%，”一位金管会官员对路透说。
他也称，此次条文修订主为提高保险业海外投资弹性，该条文修正草案后续作业程序大概需要两周时间。
近年保险业资金积极前进海外不动产以提高租金收益率，包括国泰人寿、富邦人寿及新光人寿皆已投资伦敦等多笔海外不动产，后续仍将吸引资金持续进驻。(完) (记者 詹静宜； 审校 黄凯)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)