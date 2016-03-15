台湾金融：金管会放宽寿险业海外不动产总额上限，最快两周后即可实施

路透台北3月15日 - 台湾金管会周二公布最新保险业办理国外投资管理办法部分条文修正草案，其中放宽保险业投资国外及大陆地区不动产总额上限由此前预告占业主权益的30%提高到40%，预计最快两周后即可实施。

金管会并指出，保险业投资国外及大陆地区不动产金额上限除了提高业主权益占比外，也辅以保险业风险适足率(RBC)200%、250%及300%的差异化管理，分别可占其资金的1%、2.5%及3%。

“目前保险业RBC多数落在250%，”一位金管会官员对路透说。

他也称，此次条文修订主为提高保险业海外投资弹性，该条文修正草案后续作业程序大概需要两周时间。