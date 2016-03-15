马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受产出忧虑和马币走弱支撑

路透吉隆坡3月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨，因市场预期产出降低，加上马币走弱也支撑价格。有关对毛棕榈油出口征收5%税的消息未影响市场。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)网站的一份政府通知显示，4月毛棕榈油出口将征税，从而将结束自2015年5月以来的免税政策。

“税收这个事符合预期，市场上涨更多的是受到天气忧虑和马币低迷的提振，”一位吉隆坡的交易员说，并表示正面的出口数据也支撑价格。

马来西亚5月棕榈油期货 收盘时上涨0.7%至2,611马币，成交量为42,345口。

吉隆坡上周举行的一行业会议上，专家预测6月前棕榈油的交投区间将介于2,700-3,000马币，厄尔尼诺(圣婴)现象预计会对单产构成不利影响，进而降低年度产量。他们预计2016年全球棕榈油产量将下降200-300万吨。

据船货验证机构ITS，马来西亚3月上半月棕榈油出口较前月同期增长10.5%，也令市场受益。

而船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚3月1-15日棕榈油出口较前月同期下滑1.1%。

马币兑美元 在傍晚时段下跌0.8%至4.1320。

大连5月豆油期货 下跌1.1%，芝加哥豆油合约 下跌0.3%。(完)

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