东南亚股市：多数收低，但菲律宾股市逆市上涨

路透曼谷3月15日 - 多数东南亚股市周二下跌，追随亚洲股市走势，此前日本央行为日本经济描绘出了一幅黯淡图景，但外资买盘使本地区股市跌幅较小。

新加坡海峡时报指数 收低0.3%，周一曾大涨并收于两个半月最高收位。泰国股市 周二跌0.8%，扭转过去两日连涨局面。

印尼股市 从昨日触及的近八个月收盘高位回落，印尼央行将于周四召开货币政策会议。

马来西亚 和越南股市 均创下四个交易日来的首日收低。

马来西亚证交所称，截至周二，外资已有连续15天买超，共计26亿马币(6.2924亿美元)。

坦伯顿新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)周二表示，马币(林吉特)遭低估28%，因此对于希望投入东南亚经济体的投资人而言，马来西亚成为诱人的目标。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在连涨三天后今日下跌1.3%，市场关注焦点转至美联储为期两天的议息会议。

经纪商称，包括印尼和菲律宾在内的东南亚股市，周二持续报告外资流入，因市场预期美联储在本周会议上可能推迟升息，这提振了风险偏好。