东南亚股市：多数收低，但菲律宾股市逆市上涨

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透曼谷3月15日 - 多数东南亚股市周二下跌，追随亚洲股市走势，此前日本央行为日本经济描绘出了一幅黯淡图景，但外资买盘使本地区股市跌幅较小。
新加坡海峡时报指数 收低0.3%，周一曾大涨并收于两个半月最高收位。泰国股市 周二跌0.8%，扭转过去两日连涨局面。
印尼股市 从昨日触及的近八个月收盘高位回落，印尼央行将于周四召开货币政策会议。
马来西亚 和越南股市 均创下四个交易日来的首日收低。
马来西亚证交所称，截至周二，外资已有连续15天买超，共计26亿马币(6.2924亿美元)。
坦伯顿新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)周二表示，马币(林吉特)遭低估28%，因此对于希望投入东南亚经济体的投资人而言，马来西亚成为诱人的目标。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在连涨三天后今日下跌1.3%，市场关注焦点转至美联储为期两天的议息会议。
经纪商称，包括印尼和菲律宾在内的东南亚股市，周二持续报告外资流入，因市场预期美联储在本周会议上可能推迟升息，这提振了风险偏好。
菲律宾股市 逆市上涨0.5%。(完)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)