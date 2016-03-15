美国各类经济指标总览--2016/3/15

香港个股：禹洲地产计划发行3.5亿美元五年期优先票据，息率6%
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美国2月零售销售较前月下降0.1%，预估为减少0.2% 美国2月最终需求PPI较前月下降0.2%，较上 年同期持平 美国商务部周二公布，美国1月企业库存较上月增加0.1%，预估为持平。12月经修正后为持平，前值为上涨 0.1%。 失业率(%) 4.9 (2月) 4.9 (1月修正) 非农业就业岗位(万) 增加24.2 (2月) 增加17.2 (1月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (2月) +0.5% (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (1月) -0.1 (12月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%) +0.1 (12月) -0.2 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.0 (第四季修正值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季修正值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差456.8 (1月) 逆差447 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) +0.9 (1月) -0.7 (12月修正值) 产能利用率(%) 77.1 (1月) 76.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.8 (3月5日当周) 27.8 (2月27日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) -0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 个人所得(%) +0.5 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) -0.1 (12月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加105.4 (1月) 增加213.8 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) +1.5 (1月) +0.6 (12月修正值) 消费者信心 92.2 (2月) 97.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 109.9 (1月) 114.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 120.4 (1月修正值) 120.4 (12月修正值) 成屋销售(万户) 547 (1月) 545 (12月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) +1.6 (1月) -2.9 (12月) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.7 (1月) -4.6 (12月) 供应管理协会非制造业指数 53.4 (2月) 53.5 (1月) 供应管理协会制造业指数 49.5 (2月) 48.2 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)
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（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。