国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但买家持观望态度

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透新加坡3月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从前一交易日扳回部分跌幅，触及两日高位每吨61.20美元，但由于供应充足，目前价格较上年同期低逾35%。
上周市场抢购4月下半月船货后，目前市场对运往北亚的5月上半月石脑油现货需求尚未出现。
市场提供的从印度装船的4月船货有限，但仍有时间卖出下月装船的船货。
亚洲汽油裂解价差下跌0.4%，至四日低点每桶10.51美元，但新加坡现货市场依旧交投热络，成交五笔，共计25万桶。
本月出售的3月下半月至4月初装船的汽油船货总量约为260万桶，超过了2月全月的165万桶，以及1月全月的大约250万桶。
交易商称，台湾炼厂本月进行维护，给予市场以提振。
咨询机构FGE本月称，未来两年供应可能将落后于需求。
新加坡现货市场成交七笔。
道达尔卖出三船92号汽油船货，其中两船的船期是3月30日至4月3日，分别以每桶49.10美元和49.30美元卖给中石油和兴隆。
道达尔还卖给维多一船92号汽油，船期为4月4-8日，价格为每桶49.10美元。
中石油还买入一船92号汽油，船期为3月30日至4月3日，这次是从壳牌买入，价格为每桶49.20美元。
兴隆还从PTT买入一船92号汽油，船期为4月9-13日，价格为每桶49美元。
Socar向卢克石油(Lukoil)卖出一船92号汽油，船期为4月4-8日，每桶49.15美元。
BP向Petro-Diamond售出5月上半月石脑油船货，价格为每吨354.50美元。
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
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