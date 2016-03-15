国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但买家持观望态度

路透新加坡3月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从前一交易日扳回部分跌幅，触及两日高位每吨61.20美元，但由于供应充足，目前价格较上年同期低逾35%。

上周市场抢购4月下半月船货后，目前市场对运往北亚的5月上半月石脑油现货需求尚未出现。

市场提供的从印度装船的4月船货有限，但仍有时间卖出下月装船的船货。

亚洲汽油裂解价差下跌0.4%，至四日低点每桶10.51美元，但新加坡现货市场依旧交投热络，成交五笔，共计25万桶。

本月出售的3月下半月至4月初装船的汽油船货总量约为260万桶，超过了2月全月的165万桶，以及1月全月的大约250万桶。

交易商称，台湾炼厂本月进行维护，给予市场以提振。

咨询机构FGE本月称，未来两年供应可能将落后于需求。

新加坡现货市场成交七笔。

道达尔卖出三船92号汽油船货，其中两船的船期是3月30日至4月3日，分别以每桶49.10美元和49.30美元卖给中石油和兴隆。

道达尔还卖给维多一船92号汽油，船期为4月4-8日，价格为每桶49.10美元。

中石油还买入一船92号汽油，船期为3月30日至4月3日，这次是从壳牌买入，价格为每桶49.20美元。

兴隆还从PTT买入一船92号汽油，船期为4月9-13日，价格为每桶49美元。

Socar向卢克石油(Lukoil)卖出一船92号汽油，船期为4月4-8日，每桶49.15美元。

BP向Petro-Diamond售出5月上半月石脑油船货，价格为每吨354.50美元。

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