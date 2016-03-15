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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 21:54 BJT

美国热股：摩根士丹利将苹果iPhone手机第一季销量预估上调至5,650万部

路透3月15日 - 摩根士丹利将苹果 iPhone手机第一季销量预估从4,900万部上调至5,650万部。苹果公司表示，在中国的销量增长强劲。

苹果周一收报102.52美元，周二盘初上扬2.09%，报104.66美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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