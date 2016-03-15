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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 21:52 BJT

美国热股：Linn Energy称申请破产保护或“不可避免”，盘初暴跌逾18%

路透3月15日 - 陷入困境中的油气生产商Linn Energy LLC 表示，申请破产保护或“不可避免”。该公司称，在决定不支付某些高级债券的利息后，市场严重质疑该公司继续经营下去的能力。

LINNCO周一收报0.6691美元，周二盘初暴跌18.33%，报0.8美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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