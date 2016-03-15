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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 21:42 BJT

美国热股：CHILDREN'S PLACE第四季获利和营收高于预期，股价盘初急升近7%

路透3月15日 - 儿童服装零售商CHILDREN'S PLACE 第四季获利和营收高于预期，受助于批发和国际业务的强劲表现。

该公司周一收报70.68美元，周二盘初急升6.6%，报75.35美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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