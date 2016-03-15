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市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 21:40 BJT

美国热股：摩根大通下调3D SYSTEMS评级至“减码”，后者盘初重挫逾9%

路透3月15日 - 摩根大通将3D打印设备商3D SYSTEMS CORP 的评级从“中性”下调至“减码”。该公司的第四季营收收医疗保健和工业订单的提振，此外也受惠于服务业营收的增长。不过该公司表示，“市场形势依旧充满挑战和不确定性”。

3D SYSTEMS周一收报14.45美元，周二盘初重挫9.9%，报13.02美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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