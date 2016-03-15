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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 22:54 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至数月新高，近月跨月价差下跌

路透新加坡3月15日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周二升至数月新高，交易所称因买兴持续。

380cst燃料油价差报每吨较新加坡报价升水3.18美元，为6月23日来最高。

报告实货市场有九手交易，总计成交18万吨380cst燃料油。

嘉能可再次是最大的买家，买入六艘船货总计12万吨380cst燃料油。中国航油买入是余下三艘船货。

卖家有多家公司，道达尔、贡渥和卢克石油各出售两艘船货，P66、壳牌和CCMA各出售一艘船货。

交易价格区间为每吨172.50-175美元。

形成对比的是，3月-4月跨月价差升水降至1美元，周一收盘较新加坡报价每吨升水2美元，行业消息人士称，因交易量萎缩。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)

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