南非汇市：兰特兑美元跌穿16兰特关口，因警方挑战南非财长权力

路透约翰内斯堡3月15日 - 南非兰特兑美元周二跌至两周最低水准，此前南非警方称将行使“宪法赋予的权力”迫使财长回应有关在税务局成立情报小组的问题。

在1420 GMT ，兰特兑美元 急跌2.5%，至15.9150兰特，略高于2月底触及的16兰特关口。

兰特接近追平2011年来最大的单日跌幅，因南非飞鹰警察小组发表的挑战财长的声明令预计南非将丧失其投资级评等的投资者更坐立不安。

“除经济成长和债务轨道外，评级机构还聚焦在政治稳定性上，所以财长再次换人，可能是南非评级被下调至垃圾级的最新原因，”4Cast新兴市场分析师Rajiev Rajkumar说。(完)