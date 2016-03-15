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货币新闻 | 2016年 3月 16日 星期三 00:06 BJT

表格：美国2月大豆压榨量降至1.46181亿蒲式耳--NOPA

路透3月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及
加工数据如下:
    
                          2016年2月   2016年1月   2015年2月
    压榨量(1,000蒲式耳)     146,181     150,453    146,970

    豆粕出口量(短吨)     　 686,999     686,493    791,532
    豆粕产量(吨)          3,473,746   3,560,987  3,477,925
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.53       47.34      47.33

    豆油产量(百万磅)        1,708.04    1,758.38   1,653.43
    出油率(磅/蒲式耳)          11.68       11.69      11.25

    豆油库存(1,000磅)      1,792,052   1,581,636* 1,322,055(完) 
   
    
      

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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