欧元债市：欧元区公债涨势暂歇，投资者等待美联储会议释出的讯息

路透伦敦3月15日 - 欧元区公债在欧洲央行会议后掀起的一波涨势于周二暂告停歇，因投资者开始关注美联储本周会议，预期美联储会发出未来数月进一步升息的讯号。

日本央行在今日会议声明中去除了若有必要将进一步调降负利率的言辞，这让市场意识到，央行不愿意继续使用这个政策工具。

欧洲央行上周四周四亮出了部分所剩不多的货币刺激政策利器，下调所有三大利率，扩大资产购买规模，以提振经济，并防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾。但总裁德拉吉表示，他不预计未来会进一步降息，从而短暂抑制了对这一揽子宽松举措的热情。

美联储周三料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。

分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两至三次。

德国10年期公债收益率 涨3个基点至0.31%，周一最低触及0.237%。

“美联储会议至关重要，因为...有可能会发布立场强硬的声明，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称，“投资者将等待声明及点阵图(dot plot)结果，在此之前料不会建立新部位。”

其他欧债收益率全线上涨，葡萄牙公债表现落后。