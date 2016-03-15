欧元债市：欧元区公债涨势暂歇，投资者等待美联储会议释出的讯息

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透伦敦3月15日 - 欧元区公债在欧洲央行会议后掀起的一波涨势于周二暂告停歇，因投资者开始关注美联储本周会议，预期美联储会发出未来数月进一步升息的讯号。
日本央行在今日会议声明中去除了若有必要将进一步调降负利率的言辞，这让市场意识到，央行不愿意继续使用这个政策工具。
欧洲央行上周四周四亮出了部分所剩不多的货币刺激政策利器，下调所有三大利率，扩大资产购买规模，以提振经济，并防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾。但总裁德拉吉表示，他不预计未来会进一步降息，从而短暂抑制了对这一揽子宽松举措的热情。
美联储周三料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。
分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两至三次。
德国10年期公债收益率 涨3个基点至0.31%，周一最低触及0.237%。
“美联储会议至关重要，因为...有可能会发布立场强硬的声明，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称，“投资者将等待声明及点阵图(dot plot)结果，在此之前料不会建立新部位。”
其他欧债收益率全线上涨，葡萄牙公债表现落后。
欧盟统计局周一公布，欧元区1月工业生产较前月上升2.1%，高于预估的上升1.7%。 (完)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江