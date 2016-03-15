芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西收割加速

路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商表示，因主要出产国巴西天气干燥，农户可以加快收割速度，对市场带来压力。
交易商表示，大豆市场周一升至12月7日来最高水准后有获利了结，也是周二价格下跌的原因。
豆粕期货也下跌，5月豆粕 跌穿在40日和50日移动均线的重要支持水准。
豆油期货小幅上涨，交投最活跃豆油合约 触及7月21日来最高水准。豆油收位远低于日内高点。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二稍早表示，2月大豆压榨量为1.46181亿蒲式耳，高于预期。
5月大豆期货合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳8.92美元。
5月豆粕合约 收跌3.3美元，报每短吨268.2美元。5月豆油合约 收高0.04美分，报32.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,588口，豆粕为80,245口，豆油为90,826口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)