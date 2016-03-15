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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西收割加速

路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商表示，因主要出产国巴西天气干燥，农户可以加快收割速度，对市场带来压力。

交易商表示，大豆市场周一升至12月7日来最高水准后有获利了结，也是周二价格下跌的原因。

豆粕期货也下跌，5月豆粕 跌穿在40日和50日移动均线的重要支持水准。

豆油期货小幅上涨，交投最活跃豆油合约 触及7月21日来最高水准。豆油收位远低于日内高点。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二稍早表示，2月大豆压榨量为1.46181亿蒲式耳，高于预期。

5月大豆期货合约 收低3-3/4美分，报每蒲式耳8.92美元。

5月豆粕合约 收跌3.3美元，报每短吨268.2美元。5月豆油合约 收高0.04美分，报32.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,588口，豆粕为80,245口，豆油为90,826口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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