芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因触及一个月高位后有获利了结

路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货周二下跌，交易商说，因在上日5月小麦合约创下一个月高位后，有技术性卖出和调整头寸。
CBOT-5月小麦 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.77-1/4美元。
美国小麦市场得到支撑，受助于商品基金持有大量空头仓位，以及担忧美国大平原南部地区天气干燥和周末降温。
一气象学家表示，美国大平原南部地区天气寒冷不会严重损害区内生长的冬麦，但干燥天气若持续至6月底，将威胁作物生长前景。
不过，基本面前景仍然利空，鉴于在全球供应充足的情况下，美国小麦出口需求疲弱。
美国农业部周一稍晚表示，堪萨斯州小麦生长优良率为56%，和上周持平。俄克拉荷马小麦生长优良率为67%，高于之前一周的66%，德州小麦生长优良率为46%，高于之前一周的42%。
CBOT称，有17口3月软红冬麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为63,724口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)