版本:
中国
债券 | 2016年 3月 16日 星期三 04:49 BJT

美国债市：公债价格缩减涨幅，市场翘首以盼美联储货币政策声明

* 零售销售数据公布后，市场对加息的预期下降－CME的FedWatch
    * 美联储可能对经济前景感到乐观

    路透纽约3月15日 - 美国公债价格周二回吐大部份涨幅，收盘小幅上
涨或微幅下跌，因投资者为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能对经济
前景更乐观，因此可能较许多人原先预期的更快升息作准备。
    
    在过去一日半上涨后，公债价格回吐升幅，由对利率预期最为敏感的
两年期公债等短债领跌。

    美国公债被抛售，和德债价格下跌的走势一致。德债连跌第二天。
        
    2月美国零售销售数据疲弱，加上1月数据被大幅下修，引发美国公债
市场买需，一些分析师表示，该数据令美国未来加息的前景减弱。

    之后美国公债价格的涨势减退。
        
    “市场实际上是为明日(美联储会议)作准备，”Cantor Fitzgerald
驻纽约的美国公债分析师Justin Lederer说，“投资人预期美联储明日不
会加息，但在6月和甚至4月加息的可能性很高，”
    
    许多市场人士预期，尽管美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)不会在
周三会议上加息，但可能强调，只要通胀和就业持续走强，美联储就可能
再次收紧货币政策。
    
    分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后
公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两
至三次。 
    
    “我预期美联储将保持收紧政策的可能性，称美国经济显示韧力，且
通胀初露端倪，美联储最新的点阵图将暗示今年加息三次，”DriveWealt
h LLC首席市场策略师Brian Dolan说。
    
    CME Group的FedWatch程序显示，利率期货市场暗示，美联储将在6月
进行今年首次加息的机率为50%，略高于零售销售数据公布前的49%。    
    
    
    美联储在12月进行今年第二次加息的机率为80%，数据公布前的机率
为76%。
    
    在纽约尾盘，指标10年期公债 价格持平，收益率报1.96
2%，周一报1.964%。
    
    30年期公债 价格尾盘升5/32，收益率报2.723%，低于周
一尾盘的2.733%。
    
    -----------------------1908 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-19/32   (-01/32)     0.968
    五年期公债      98-09/32   (-02/32)     1.489
    10年期公债     96-32/32   (+01/32)     1.961
    30年期公债     95-16/32   (+07/32)     2.722(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐