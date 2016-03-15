美国债市：公债价格缩减涨幅，市场翘首以盼美联储货币政策声明

* 零售销售数据公布后，市场对加息的预期下降－CME的FedWatch * 美联储可能对经济前景感到乐观 路透纽约3月15日 - 美国公债价格周二回吐大部份涨幅，收盘小幅上 涨或微幅下跌，因投资者为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能对经济 前景更乐观，因此可能较许多人原先预期的更快升息作准备。 在过去一日半上涨后，公债价格回吐升幅，由对利率预期最为敏感的 两年期公债等短债领跌。 美国公债被抛售，和德债价格下跌的走势一致。德债连跌第二天。 2月美国零售销售数据疲弱，加上1月数据被大幅下修，引发美国公债 市场买需，一些分析师表示，该数据令美国未来加息的前景减弱。 之后美国公债价格的涨势减退。 “市场实际上是为明日(美联储会议)作准备，”Cantor Fitzgerald 驻纽约的美国公债分析师Justin Lederer说，“投资人预期美联储明日不 会加息，但在6月和甚至4月加息的可能性很高，” 许多市场人士预期，尽管美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)不会在 周三会议上加息，但可能强调，只要通胀和就业持续走强，美联储就可能 再次收紧货币政策。 分析师预测及美联储官员本身已暗示，本周美联储17位官员在会议后 公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢升息脚步，或许减为升息两 至三次。 “我预期美联储将保持收紧政策的可能性，称美国经济显示韧力，且 通胀初露端倪，美联储最新的点阵图将暗示今年加息三次，”DriveWealt h LLC首席市场策略师Brian Dolan说。 CME Group的FedWatch程序显示，利率期货市场暗示，美联储将在6月 进行今年首次加息的机率为50%，略高于零售销售数据公布前的49%。 美联储在12月进行今年第二次加息的机率为80%，数据公布前的机率 为76%。 在纽约尾盘，指标10年期公债 价格持平，收益率报1.96 2%，周一报1.964%。 30年期公债 价格尾盘升5/32，收益率报2.723%，低于周 一尾盘的2.733%。 -----------------------1908 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-19/32 (-01/32) 0.968 五年期公债 98-09/32 (-02/32) 1.489 10年期公债 96-32/32 (+01/32) 1.961 30年期公债 95-16/32 (+07/32) 2.722(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)