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货币新闻 | 2016年 3月 16日 星期三 04:41 BJT

国际油市：上周美国原油库存增加150万桶，增幅低于分析师预期-API

路透纽约3月15日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存上升，因炼厂减产，而汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至3月11日当周美国原油库存增加150万桶，至5.23亿桶，路透调查的分析师预计为增加340万桶。库欣原油库存增加47.1万桶。

汽油库存减少120万桶，路透调查的分析师预计减少230万桶。(完)

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