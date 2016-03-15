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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--3月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 商务部公布2月住房开工数据

1230 - 劳工部公布2月消费者物价指数(CPI)和实际收入数据

1335 - 美联储公布2月工业生产数据

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布利率政策声明，而后美联储主席叶伦举行新闻发布会

　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 戴素萍)

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