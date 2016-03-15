《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 72.23 -1.12 -1.53 2059417 京东 27.16 -0.58 -2.09 6979250 新浪 46.65 -0.10 -0.21 531907 搜狐 50.12 +1.98 +4.11 379582 网易 146.28 -0.30 -0.20 2547472 百度 180.22 -1.80 -0.99 1626778 台湾 台湾积体电路 24.88 -0.34 -1.35 1781426 联电 2.06 -0.03 -1.44 114808 日月光 5.63 -0.18 -3.10 283492 硅品精密 7.63 +0.02 +0.26 546593 和信超媒体 2.96 -0.07 -2.31 24920 友达 2.94 -0.05 -1.67 59850 中华电信 32.67 +0.21 +0.65 62492 台湾国际航电 39.02 -0.25 -0.64 1028941 香港 中国移动 55.41 -0.15 -0.27 113537 中国联通 11.94 -0.15 -1.24 67898 中国电信 48.85 -0.13 -0.27 7193 中芯国际 4.31 -0.07 -1.60 11706 电讯盈科 6.25 +0.02 +0.24 200 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)