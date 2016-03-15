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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          72.23    -1.12    -1.53   2059417
    京东                27.16    -0.58    -2.09   6979250
    新浪              46.65    -0.10    -0.21    531907
    搜狐              50.12    +1.98    +4.11    379582
    网易             146.28    -0.30    -0.20   2547472
    百度             180.22    -1.80    -0.99   1626778
    
    台湾
    台湾积体电路       24.88    -0.34    -1.35   1781426
    联电                2.06    -0.03    -1.44    114808
    日月光              5.63    -0.18    -3.10    283492
    硅品精密           7.63    +0.02    +0.26    546593
    和信超媒体         2.96    -0.07    -2.31     24920
    友达                2.94    -0.05    -1.67     59850
    中华电信           32.67    +0.21    +0.65     62492
    台湾国际航电      39.02    -0.25    -0.64   1028941
    
    香港
    中国移动           55.41    -0.15    -0.27    113537
    中国联通           11.94    -0.15    -1.24     67898
    中国电信           48.85    -0.13    -0.27      7193
    中芯国际            4.31    -0.07    -1.60     11706
    电讯盈科         6.25    +0.02    +0.24       200
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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