《日本重要政经日程》--3月16日

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
0100 GMT，现货金 大致持平在每盎司1,203美元。金价周二触及八周高位1,218.64美元，但周三因美元走强下跌1%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2350 - 一周资本流动数据
2350 - 财务省公布2月贸易收支数据
-- - 财务省标售12个月期贴现国库券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 戴素萍)
0100 GMT，现货金 大致持平在每盎司1,203美元。金价周二触及八周高位1,218.64美元，但周三因美元走强下跌1%。
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑