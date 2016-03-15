澳新经济指标预测--3月16日-3月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日当周 3月16日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.3% 3月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1 减少0.79 全职就业人数(万人) -- 减少4.06 就业参与率 65.2% 65.2% 失业率 6.0% 6.0% 3月18日(五) 暂无重要数据公布。 3月21日当周 3月21日(一) 暂无重要数据公布。 3月22日(二) 0030 澳洲住房价格指数 第四季 -- +2.0% 3月23日(三) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 -- 38.9 出口(亿新西兰元) -- 39 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差0.08 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止2月的一年 -- 逆差35.78 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 郑茵)