日韩经济指标预测--3月16日-3月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日当周 3月15日(二) 2300 韩国失业率 2月 -- 3.5% 3月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超15,379 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,385 2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 顺差3,886 逆差6,459 出口(较上年同期) -3.1% -12.9% 进口(较上年同期) -15.2% -18.0% 3月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- -3.3% (较前月) -- -0.5% 3月18日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月21日当周 3月21日(一) 暂无重要经济数据预定公布 3月22日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.1 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 3月 -- 正7 3月23日(三) 暂无重要经济数据预定公布 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结