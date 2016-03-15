日本经济：绩优公司2016年加薪幅度料低于上年，拖安倍经济学后腿

丰田接近同意把月度基本薪资提高1,500日圆(13.27美元)，仅为工会要求涨幅的一半，而且远低于去年4,000日圆的升幅。

据日本媒体报导，日立制作所 、三菱电机 和Panasonic 等主要电气设备厂商打算将今年的基本薪资涨幅缩减一半至1,500日圆。

**难以实现的目标**

两位国际货币基金组织(IMF)官员周日在文章中写道，安倍货币刺激政策的本意是提高通胀预期至2%，并建立一种协调薪资与物价协同上涨的机制。

“事实证明这个目标并不容易实现，因为企业和工人在作出预期时似乎都习惯向后看，而不是向前看，”IMF日本工作组组长Luc Everaert参与撰写的文章称。

这篇文章发表时，正值日本政府内部对国内企业不愿大幅上调薪资感到愈发沮丧之际。

日本大企业2014年同意平均加薪2.19%，去年该幅度达到2.38%的17年高点。