日本经济：绩优公司2016年加薪幅度料低于上年，拖安倍经济学后腿

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
丰田接近同意把月度基本薪资提高1,500日圆(13.27美元)，仅为工会要求涨幅的一半，而且远低于去年4,000日圆的升幅。
据日本媒体报导，日立制作所 、三菱电机 和Panasonic 等主要电气设备厂商打算将今年的基本薪资涨幅缩减一半至1,500日圆。
**难以实现的目标**
两位国际货币基金组织(IMF)官员周日在文章中写道，安倍货币刺激政策的本意是提高通胀预期至2%，并建立一种协调薪资与物价协同上涨的机制。
“事实证明这个目标并不容易实现，因为企业和工人在作出预期时似乎都习惯向后看，而不是向前看，”IMF日本工作组组长Luc Everaert参与撰写的文章称。
这篇文章发表时，正值日本政府内部对国内企业不愿大幅上调薪资感到愈发沮丧之际。
日本大企业2014年同意平均加薪2.19%，去年该幅度达到2.38%的17年高点。
随着薪资增长势头减弱，分析师预期今年的加薪幅度将降至略高于2%。(完)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。