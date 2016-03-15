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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 07:55 BJT

金砖国家：3月15日股汇市收盘纵览

路透3月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.59%，收报790.68点。

中国股市：沪综指微收升，两会将结束及美联储会议前市场观望气氛渐浓

中国汇市: 人民币收跌逾百点，汇率弹性上升基本靠中间价驱动

香港股市: 收低，投资者趁上日涨势了结获利

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 下跌3.56%，收报47,130点。因报导称前巴西总统卢拉已经接受总统罗塞夫政府的内阁职位，可能降低国会议员对罢黜罗赛夫的支持。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 跌3.03%，收报3.7600/30，上日收报3.6515/24。

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南非股市：小幅收低，追随全球股市脚步。疲弱的美国零售销售数据公布之后，基本金属类股拖累大盘。指标Top-40指数 下跌0.35%，收报46,393.77点；大盘综合指数 下跌0.42%，收报52,253.79点。 。

南非汇市: 兰特兑美元跌穿16兰特关口，因警方挑战南非财长权力

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印度股市：收低，Lupin等制药股构成大盘最大拖累。同时，亚洲股市受到日本央行对本国经济前景看法黯淡的影响，走势迟滞。BSE指数 下跌1.02%，收报24,551.17点；NSE指数 下跌1.04%，收报7,460.6点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.3775/67.3875，上日收报67.11/67.12。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.07%，报821.64点；MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.6%，收报439.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.54%，报71.04；卢布兑欧元 贬值1.56%，报78.913。(完) (整理 李婷仪 审校 张涛)

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