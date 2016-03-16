美国金融：美联储会议决议临近，期权市场对冲交易升温

Fullman称，考虑到期权到期的时间以及美联储会议，一些投资经理有必要重新建立对冲。

今年稍早VIX大幅上升时，期权市场却并没有出现旺盛的对冲活动，这引起了市场观察人士的兴趣，一些人将其归因为投资者减少股市曝险。

情况或许正在发生变化。衡量波动率的波动情况的指标--VVIX指数 已经升高。该指数继3月初触及七个月低点77.29之后不断回升，周二高达91.91。

“VIX隐含波动率反弹似乎是受到VIX看涨期权需求增加的推动，”巴克莱衍生品分析师Maneesh Deshpande周一在报告中表示。

关于投资者重燃对下行保护措施的兴趣，Deshpande将其归因于两个因素：VIX及VIX期货水准下降致使保护成本较低，以及投资者再度涉足较高风险资产并利用期权来对冲相应风险。

Deshpande称，近期风险资产大幅上涨可能已促使部分投资者这么做，因其担心表现逊于同行。