欧洲经济指标预测--3月16日-3月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日当周 3月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 2月 减少9.1 减少14.8 按ILO标准计算的失业率 截至1月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.0% +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.0% 3月17日(四) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -5.3% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第一季 负0.75% 负1.25%-负0.25% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差1.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差60.22 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 顺差90 顺差243 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.1% -1.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.3% -1.4% (较上年同期) +0.7% +1.0% 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 3月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 3月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.2% -0.7% (较上年同期) -2.6% -2.4% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +1.1% 薪资(较上年同期) -- +1.4% 3月21日当周 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 -- 盈余414 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余255 投资净流动(亿欧元) -- 流入850 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负17 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 -- 负8.8 3月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差35.13 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 106.0 105.7 现况指数 -- 112.9 预期指数 -- 98.8 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.8% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- -1.0% (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 未经季节调整的投入物价(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -7.6% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- 持平 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 2月 -- 负112.1 公共部门净借款(亿英镑) -- 负118.1 公共部门收支短差(亿英镑) -- 盈余249.1 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 正5.0 正1.0 现况指数 -- 正52.3 3月23日(三) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负5.9 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结