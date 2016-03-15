版本:
中国
债券 | 2016年 3月 16日 星期三 07:36 BJT

基金观点：贝莱德债券策略师目前对美国公债的看法转为中性

路透纽约3月15日 - 周二在网上发布的一篇评论文章显示，贝莱德(Blackrock) 的一位债券策略师已撤销买入美国短期公债的策略建议，从而逐步撤回在美国公债市场的“防守”姿态。

贝莱德的首席固定收益投资策略师Jeffrey Rosenberg表示，减少对1-3年期美国公债的押注或“加码”力度，使该公司对美国公债的整体看法转为“中性”。评论文章称，之所以做出上述转变，是因为“美国经济数据好转”，表明应采取向较高风险资产转移的战术行动。

截至2015年12月31日，总部在纽约的贝莱德管理的全球资产规模为4.6万亿(兆)美元，其中三分之一为固定收益产品。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐