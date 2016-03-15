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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 07:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚洲货币开盘走坚，风险偏好降低

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* 美联储会议结果公布时间临近，美元/日圆以外亚洲货币在周三亚洲市场因进一步的空头回补而走坚

* 石油和铁矿石价格下跌，令风险偏好降低

* 亚洲市场将关注油市、美元/人民币中间价以及股市的表现

(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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