《全球汇市》美元基本持平以待美联储指引，新西兰元和英镑承压

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1104 1.1108 -0.04 +2.25 1.0860 美元/日圆 113.12 113.17 -0.04 -5.97 120.30 欧元/日圆 125.64 125.67 -0.02 -3.70 130.47 美元/瑞郎 0.9872 0.9869 +0.03 -1.46 1.0018 英镑/美元 1.4155 1.4151 +0.03 -3.96 1.4738 美元/加元 1.3352 1.3353 -0.01 -3.52 1.3839 美元/离岸人民币 6.5085 6.5111 -0.04 -0.91 6.5680 澳元/美元 0.7462 0.7456 +0.08 +2.57 0.7275 新西兰元/美元 0.6610 0.6599 +0.17 -3.15 0.6825 澳元/日圆 84.420 84.360 +0.07 -3.65 87.620 新西兰元/日圆 74.780 74.680 +0.13 -8.78 81.980 英镑/日圆 160.14 160.13 +0.01 -9.64 177.22 澳元/新西兰元 1.1285 1.1288 -0.03 +5.82 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/汪红英/王颖；审校 徐文焰/张若琪/白云/李婷仪)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。