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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 07:52 BJT

《全球汇市》美元基本持平以待美联储指引，新西兰元和英镑承压

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1104  1.1108  -0.04  +2.25  1.0860
    美元/日圆            113.12  113.17  -0.04  -5.97  120.30
    欧元/日圆         125.64  125.67  -0.02  -3.70  130.47
    美元/瑞郎            0.9872  0.9869  +0.03  -1.46  1.0018
    英镑/美元            1.4155  1.4151  +0.03  -3.96  1.4738
    美元/加元            1.3352  1.3353  -0.01  -3.52  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5085  6.5111  -0.04  -0.91  6.5680
    澳元/美元            0.7462  0.7456  +0.08  +2.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.6610  0.6599  +0.17  -3.15  0.6825
    澳元/日圆         84.420  84.360  +0.07  -3.65  87.620
    新西兰元/日圆     74.780  74.680  +0.13  -8.78  81.980
    英镑/日圆         160.14  160.13  +0.01  -9.64  177.22
    澳元/新西兰元     1.1285  1.1288  -0.03  +5.82  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王兴亚/汪红英/王颖；审校 徐文焰/张若琪/白云/李婷仪)

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