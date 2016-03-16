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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月16日

* 头版头条:

--中国两会期间，多位上市公司代表委员表示，今年并购重组仍将是资本市场的重头戏之一，未来海外并购也将持续成为资本市场的热点之一；应充分利用多种融资渠道，并简化收购兼并流程。

* 其他:

--知情人士称，目前多家商业银行正在积极研究不良债权转股事宜，其中部分国有大行的进展很快，随时可进入实际操作阶段。

--金科股份 董事长黄红云表示，当前房地产待售面积创历史新高，大多数城市库存高企问题依然严峻。在供给侧改革的背景下，应该优化供应结构，因地施策调控土地供应，同时供应端配套政策应及时跟上，加快户籍制度改革，鼓励农民工市民化。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 李铮/边竞; 审校 张喜良)

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