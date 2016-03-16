《中国报摘》--中国证券报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 头版头条:
--中国两会期间，多位上市公司代表委员表示，今年并购重组仍将是资本市场的重头戏之一，未来海外并购也将持续成为资本市场的热点之一；应充分利用多种融资渠道，并简化收购兼并流程。
* 其他:
--知情人士称，目前多家商业银行正在积极研究不良债权转股事宜，其中部分国有大行的进展很快，随时可进入实际操作阶段。
--金科股份 董事长黄红云表示，当前房地产待售面积创历史新高，大多数城市库存高企问题依然严峻。在供给侧改革的背景下，应该优化供应结构，因地施策调控土地供应，同时供应端配套政策应及时跟上，加快户籍制度改革，鼓励农民工市民化。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 李铮/边竞; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。