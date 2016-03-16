《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透香港3月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7 592港元 ) 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二收低，道琼工业指数 收升22.40点，或0.13%，报17,251.5 3点；健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前 ，投资人表现谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.010 -1.52 34234 8.924 1.18 中国铝业 8.570 -1.61 5374 2.660 0.37 中国移动 55.410 -0.27 113537 85.987 0.57 中国人寿 11.950 0.34 196676 18.544 0.79 中石油 68.870 -0.39 25276 5.344 0.64 中石化 62.410 -0.26 26226 4.843 1.10 汇丰控股 32.350 -0.40 2063942 50.202 0.00 中电信 48.850 -0.27 7193 3.790 0.54 中国联通 11.940 -1.24 67898 9.264 0.37 兖州煤业 5.190 -0.95 5173 4.027 0.68 华能国际 34.850 -0.17 7071 6.760 -0.59 南方航空 30.560 -3.60 4411 4.742 -0.37 东方航空 25.280 -3.14 5787 3.923 0.59 中芯国际 4.310 -1.60 11706 0.669 -0.17 (完) (整理 梁慧仪)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。