《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月16日

路透香港3月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7 592港元 ) 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二收低，道琼工业指数 收升22.40点，或0.13%，报17,251.5 3点；健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前 ，投资人表现谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.010 -1.52 34234 8.924 1.18 中国铝业 8.570 -1.61 5374 2.660 0.37 中国移动 55.410 -0.27 113537 85.987 0.57 中国人寿 11.950 0.34 196676 18.544 0.79 中石油 68.870 -0.39 25276 5.344 0.64 中石化 62.410 -0.26 26226 4.843 1.10 汇丰控股 32.350 -0.40 2063942 50.202 0.00 中电信 48.850 -0.27 7193 3.790 0.54 中国联通 11.940 -1.24 67898 9.264 0.37 兖州煤业 5.190 -0.95 5173 4.027 0.68 华能国际 34.850 -0.17 7071 6.760 -0.59 南方航空 30.560 -3.60 4411 4.742 -0.37 东方航空 25.280 -3.14 5787 3.923 0.59 中芯国际 4.310 -1.60 11706 0.669 -0.17 (完) (整理 梁慧仪)