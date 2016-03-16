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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 08:09 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月16日

路透香港3月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7
592港元 )

    美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二收低，道琼工业指数 收升22.40点，或0.13%，报17,251.5
3点；健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布货币政策声明前
，投资人表现谨慎。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅     成交量      ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              115.010     -1.52       34234       8.924       1.18
 中国铝业                            8.570       -1.61       5374        2.660       0.37
 中国移动                            55.410      -0.27       113537      85.987      0.57
 中国人寿                            11.950      0.34        196676      18.544      0.79
 中石油                              68.870      -0.39       25276       5.344       0.64
 中石化                              62.410      -0.26       26226       4.843       1.10
 汇丰控股                            32.350      -0.40       2063942     50.202      0.00
 中电信                              48.850      -0.27       7193        3.790       0.54
 中国联通                            11.940      -1.24       67898       9.264       0.37
 兖州煤业                            5.190       -0.95       5173        4.027       0.68
 华能国际                            34.850      -0.17       7071        6.760       -0.59
 南方航空                            30.560      -3.60       4411        4.742       -0.37
 东方航空                            25.280      -3.14       5787        3.923       0.59
 中芯国际                            4.310       -1.60       11706       0.669       -0.17
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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