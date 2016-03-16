日本个股：东芝披露新的会计错误，承诺将加强内控

* 披露新发现5,100万美元的会计错误

* 又有40名员工因会计丑闻受到处罚

* 正进行谈判以逾60亿美元出售Toshiba Medical--媒体

路透东京3月15日 - 日本东芝 周五披露新的会计违规行为，令该公司改善透明度的承诺再次遭到质疑。东芝去年曝出数十亿美元的会计丑闻。

东芝称，七个新发现的会计错误导致以往税前获利多报了58亿日圆(5,130万美元)。此前该公司已公布浮报2,248亿日圆获利。

东芝表示，已在截至12月的两季财报中，将新发现的会计错误计入亏损，但未公开宣布，因为金额没有达到监管要求的信息披露门槛。

该公司一名发言人称，公司“缺乏适当披露信息的意识”。

东芝表示，已针对最新的会计错误又“处罚”了40名员工，但没有详细说明采取了何种处罚措施。该公司此前已经处罚26名员工。

东芝还称，将聘请一名常任审计员以加强内控。该审计员将负责监督公司账目，确保符合监管要求。

东芝在声明中称，该公司“将共同努力改善内控和企业文化”。

该公司还宣布，将于周五披露下一会计年度的企业发展战略。分析师认为其中将包括通过出售业务部门增强公司财务实力的计划。