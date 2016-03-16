日本个股：东芝披露新的会计错误，承诺将加强内控

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 披露新发现5,100万美元的会计错误
* 又有40名员工因会计丑闻受到处罚
* 正进行谈判以逾60亿美元出售Toshiba Medical--媒体
路透东京3月15日 - 日本东芝 周五披露新的会计违规行为，令该公司改善透明度的承诺再次遭到质疑。东芝去年曝出数十亿美元的会计丑闻。
东芝称，七个新发现的会计错误导致以往税前获利多报了58亿日圆(5,130万美元)。此前该公司已公布浮报2,248亿日圆获利。
东芝表示，已在截至12月的两季财报中，将新发现的会计错误计入亏损，但未公开宣布，因为金额没有达到监管要求的信息披露门槛。
该公司一名发言人称，公司“缺乏适当披露信息的意识”。
东芝表示，已针对最新的会计错误又“处罚”了40名员工，但没有详细说明采取了何种处罚措施。该公司此前已经处罚26名员工。
东芝还称，将聘请一名常任审计员以加强内控。该审计员将负责监督公司账目，确保符合监管要求。
东芝在声明中称，该公司“将共同努力改善内控和企业文化”。
该公司还宣布，将于周五披露下一会计年度的企业发展战略。分析师认为其中将包括通过出售业务部门增强公司财务实力的计划。
在经过竞争激烈的投标之后，东芝已给予佳能 收购旗下医疗部门的独家谈判权，有报道称佳能的报价达到逾60亿美元)。 (完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选