《香港报摘》--经济日报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 要闻版头条：
--赤柱黄麻角道地皮由罗氏针织家族以28.1亿港元夺得，每尺地价1.24万港元，较估值下限低约三成，创南区14年地价新低，预计对豪宅造成冲击。
* 其他：
--旺旺 去年全年收益及纯利均逊市场预期，并是首次出现连续两年业绩衰退。
--碧桂园 将今年的销售目标定为1,680亿元人民币，按年升幅达19.8%。总裁莫斌表示，在成本改善，及多推一、二线城市项目等策略下，今年的毛利率将见底回升。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。