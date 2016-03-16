《香港报摘》--经济日报3月16日

--赤柱黄麻角道地皮由罗氏针织家族以28.1亿港元夺得，每尺地价1.24万港元，较估值下限低约三成，创南区14年地价新低，预计对豪宅造成冲击。

--碧桂园 将今年的销售目标定为1,680亿元人民币，按年升幅达19.8%。总裁莫斌表示，在成本改善，及多推一、二线城市项目等策略下，今年的毛利率将见底回升。（完）