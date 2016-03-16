更新版 1-韩国经济：2月失业率升至六年高位，受季节性因素影响

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透首尔3月16日 - 周三公布的政府数据显示，韩国2月失业率升至六年高位，因农历新年假期间招募的临时性工作岗位在2月初到期。
根据韩国统计局的数据，2月经季节调整失业率跳升至4.1%，高于1月的3.5%，亦为2010年2月触及4.2%以来的最高水准。
除了20岁出头和50岁年龄层以外，其它所有年龄层的失业率均上升。
未经季调的失业率通常倾向于在第一季上升，但目前的形势看来非常疲弱，因为制造业失业率为4.9%，亦为六年高位。
“失业情况严重。就业市场不太可能在上半年复苏，”KDB Daewoo Securities分析师Suh Dae-il称。
“这不会成为央行降息的直接原因，但这是反映经济放缓的一个指标，为降息观点提供支持。”
韩国央行上周连续第九个月维持指标利率在1.50%不变。大多数市场人士预计，央行将在4月或今年稍晚降息以刺激疲弱的经济增长。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。