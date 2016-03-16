更新版 1-韩国经济：2月失业率升至六年高位，受季节性因素影响

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路透首尔3月16日 - 周三公布的政府数据显示，韩国2月失业率升至六年高位，因农历新年假期间招募的临时性工作岗位在2月初到期。

根据韩国统计局的数据，2月经季节调整失业率跳升至4.1%，高于1月的3.5%，亦为2010年2月触及4.2%以来的最高水准。

除了20岁出头和50岁年龄层以外，其它所有年龄层的失业率均上升。

未经季调的失业率通常倾向于在第一季上升，但目前的形势看来非常疲弱，因为制造业失业率为4.9%，亦为六年高位。

“失业情况严重。就业市场不太可能在上半年复苏，”KDB Daewoo Securities分析师Suh Dae-il称。

“这不会成为央行降息的直接原因，但这是反映经济放缓的一个指标，为降息观点提供支持。”