《中国报摘》--其他报纸重要消息3月16日

**上海证券报**

--此次全国两会期间，中国“十三五规划纲要草案”经过讨论与修订，删除了原有的“设立战略性新兴产业板”相关内容；相关决议草案将提交今日召开的人大闭幕会进行表决。

--中证中小投资者服务中心有限责任公司董事长芮跃华表示，可以借鉴消费者保护和环境公益保护的实践做法，推动建立中国证券领域公益诉讼制度。

--中证机构间报价系统近期向各家证券公司下发征求意见稿，拟允许符合条件的在区域股权市场挂牌的企业通过报价系统办理股权转让。业内人士认为，此举有助于增加四板挂牌企业股权的流动性，推动区域性股交市场的发展。

--中国银行业协会首席经济学家巴曙松等撰文指出，在目前外汇市场波动频繁的背景下，扩大开放债券市场，对于外汇市场的波动可起到一定的平滑效果。

**证券时报**

--央行上海总部公布的数据显示，上海2月新增个人住房贷款209.6亿元人民币，同比多增143.8亿元。

--中国基金业协会发布2月公募基金市场数据显示，截至2月底公募基金资产总规模达到77,042.97亿元，较1月底规模增6.21%；虽然2月基金规模有所回升，但仍较2015年12月底的83,971.83亿元缩水8.25%。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，招商局集团与中国外运长航集团重组后，新招商局集团的目标是到2020年的管理资产规模达到13万亿元，年收入7,600亿元，年利润总额达1,800亿元。（完）