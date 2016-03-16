《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月16日

*工商时报：

--经济部昨日宣布今年4-9月电价降幅高达9.56%，创史上最大降幅。电价连三降，目前每度平均电价已低于2008年油电双涨前的价格。

--环保署去年否决云林县府所提的禁烧生煤、石油焦自治条例，现在民进党立委刘建国直接提案全面禁用生煤、石油焦，立委苏治芬则采取折衷方式，由各县市自行决定是否使用生煤、石油焦，相关草案已于昨日程序委员会排入周五院会议程，可望顺利付委排审。

--景气恶化，银行对于产业授信的危机意识提高，目前以营造、商旅两大产业，银行警觉性最高。部分银行明确要求，未来对于营造厂的接案必须逐一回报到总行，核准后才能进行，部分银行则是划清分行经理权限，分行能接的营造厂案件只能在1亿元以内，超过1亿元的得报送区域中心。

*经济日报：

--国泰台大产学合作团队昨日公布经济气候与金融情势展望，预测今年的经济成长率从2.1%调降至1.6%外，也预测央行3月可能会降息，幅度上看一码，此外亦称台湾在没有通缩的危机环境中，没有实施负利率的必要。

--公平会今日委员会审查日月光 并购矽品 案，公平会表示，会尊重立法院经济委员会的决议，在召开公听会前暂缓作出决议。因此可推论，今日委员会难有结果，日月光收购矽品案恐宣告破局。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。