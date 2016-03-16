《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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*工商时报：
--经济部昨日宣布今年4-9月电价降幅高达9.56%，创史上最大降幅。电价连三降，目前每度平均电价已低于2008年油电双涨前的价格。
--环保署去年否决云林县府所提的禁烧生煤、石油焦自治条例，现在民进党立委刘建国直接提案全面禁用生煤、石油焦，立委苏治芬则采取折衷方式，由各县市自行决定是否使用生煤、石油焦，相关草案已于昨日程序委员会排入周五院会议程，可望顺利付委排审。
--景气恶化，银行对于产业授信的危机意识提高，目前以营造、商旅两大产业，银行警觉性最高。部分银行明确要求，未来对于营造厂的接案必须逐一回报到总行，核准后才能进行，部分银行则是划清分行经理权限，分行能接的营造厂案件只能在1亿元以内，超过1亿元的得报送区域中心。
*经济日报：
--国泰台大产学合作团队昨日公布经济气候与金融情势展望，预测今年的经济成长率从2.1%调降至1.6%外，也预测央行3月可能会降息，幅度上看一码，此外亦称台湾在没有通缩的危机环境中，没有实施负利率的必要。
--公平会今日委员会审查日月光 并购矽品 案，公平会表示，会尊重立法院经济委员会的决议，在召开公听会前暂缓作出决议。因此可推论，今日委员会难有结果，日月光收购矽品案恐宣告破局。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。