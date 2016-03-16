《香港报摘》--信报3月16日

* 要闻版头条：

--上周五获12个财团入标争夺的赤柱黄麻角道临海用地，最终由建灏地产（K&K Property）爆冷以28.11亿港元中标。建灏地产首席行政总裁罗建一认为造价合理，地皮位处临海地段，且面积大，可发展为大型一线豪宅，初步计划以总投资额不少于60亿港元，将用地发展为低密度超级豪宅。

* 其他：

--汇友资本 宣布将向创板公司中国3D数码 出售旗下经营HMV零售业务的子公司，作价4.08亿港元。3D数码发行新股支付，交易完成后汇友将成为3D数码的大股东。

--特步 去年电商业务收入比重仅为低双位数，主席丁水波表示，今年会有双位数增长，线上线下的产品毛利则没有大分别，此外今年会以电子商贸形式开拓香港市场。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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