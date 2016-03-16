《香港报摘》--信报3月16日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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* 要闻版头条：
--上周五获12个财团入标争夺的赤柱黄麻角道临海用地，最终由建灏地产（K&K Property）爆冷以28.11亿港元中标。建灏地产首席行政总裁罗建一认为造价合理，地皮位处临海地段，且面积大，可发展为大型一线豪宅，初步计划以总投资额不少于60亿港元，将用地发展为低密度超级豪宅。
* 其他：
--汇友资本 宣布将向创板公司中国3D数码 出售旗下经营HMV零售业务的子公司，作价4.08亿港元。3D数码发行新股支付，交易完成后汇友将成为3D数码的大股东。
--特步 去年电商业务收入比重仅为低双位数，主席丁水波表示，今年会有双位数增长，线上线下的产品毛利则没有大分别，此外今年会以电子商贸形式开拓香港市场。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。